Сбер закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер завершил сделку по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт»). Генеральный директор Тимур Валишев и технический директор Николай Иванников продолжат работу в компании.

Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Оно объединяет в себе чат для сайта с функцией сбора лидов, приём обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.

Благодаря Jivo предприниматели получили удобный сервис для коммуникации, в котором регулярно появляются новые функции и каналы.

В июне Jivo запустил интеграцию с Instagram, а в ближайшее время ожидается партнерство с SendPulse (провайдер WhatsApp Business API). В августе планируется добавить функцию видеозвонков.

«Хочу поблагодарить высокопрофессиональную команду Jivo за оперативное решение всех возникающих в ходе интеграции вопросов. Благодаря достигнутому взаимопониманию всего за несколько месяцев Jivo органично встроился в нашу экосистему и уже создаёт огромную ценность для тысяч корпоративных клиентов Сбера. Являясь лидером рынка, коммуникационная платформа Jivo популярна не только в России, но и за рубежом», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы рады тем возможностям, которые дает нам экосистема Сбера. Сейчас мы можем как усилить интеграцию в продукты Сбера, так и продолжить развивать свой сервис в России и мире. За время совместной работы мы уже запустили интеграцию с платформой SmartMarket — и по плану ещё несколько важных и полезных для бизнеса обновлений», — сказал основатель, генеральный директор Jivo Тимур Валишев.

Jivo занимает более 50% рынка в России и находится на третьем месте по популярности в мире.