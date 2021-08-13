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Россиянам назвали способ защиты сбережений

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Россияне могут защитить свои сбережения путем накопления денег в разных валютах. Об этом сообщает агентство »Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

По словам эксперта, падение курса рубля к мировым валютам несет за собой рост инфляции. Это угроза для россиян, которые держат свои сбережения в рублях. С другой стороны, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какой из них вырастет, сложно.

«Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY. Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения», — советует Тузов.

Он также считает, что делать ставки на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией, — проигрышная стратегия. По мнению Тузова, кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах.

«Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам», — заключил он.

Ранее сообщалось, что валютные сбережения из-за низких ставок не пользуются большой популярностью у россиян. Однако покупать валюту все-таки стоит, если планируются инвестиции или крупные покупки. В долгосрочной перспективе такая диверсификация может оказаться оправданной.

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