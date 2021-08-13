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В Раде рассказали, как США остановить «Северный поток — 2»

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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала News One заявил, что единственный оставшийся у Соединенных Штатов способ остановить газопровод «Северный поток — 2» — испортить отношения с Германией.

Волошин отметил, что только через «колоссальный разрыв» с ФРГ у США получится остановить завершение строительства и введение в эксплуатацию газопровода.

«То есть [США — «Газета.Ru»] нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам [США — «Газета.Ru»] не нравится, мы поэтому вас наказываем», — представил Волошин.

Депутат считает, что подобное поведение Соединенных Штатов может иметь огромные долгосрочные последствия и сказаться на отношениях с другими странами Европы.

«Завтра не понравится, что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — считает Волошин.

Ранее оппозиция в Раде призвала Киев понять «предупреждения» Путина.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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