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Goldman Sachs оценил стоимость экосистемы «Сбера»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Goldman Sachs оценил текущую стоимость нефинансовой экосистемы «Сбера» в 1,13 трлн рублей. Это следует из материалов инвестиционного банка.

По мнению экспертов Goldman Sachs, Сбербанк продолжит получать синергетический эффект от экосистемы. Это видно в увеличении доли рынка в розничном кредитовании, росте экономической эффективности и повышении комиссионных доходов. Эксперты выразили надежду на то, что такие тенденции сохранятся и усилятся инвестициями в нефинансовую экосистему.

Эксперты инвестбанка считают, что основным драйвером роста нефинансовых сервисов «Сбера» выступит электронная коммерция, которая охватит 2/3 адресного онлайн-рынка «Сбера». Goldman Sachs оценивает адресный онлайн-рынок цифровых нефинансовых сегментов в России в 12 трлн рублей к 2025 году (рост примерно в три раза по сравнению с 2020 годом). На этот рынок «Сбер» нацелен через 40 компаний и 20 приложений своей экосистемы.

«Мы считаем, что возможности роста и синергия, вытекающая из основного банковского бизнеса, должны поддерживать эти планы: легкий доступ к клиентам и низкие затраты на их привлечение, сильная ИТ-компетенция и логистические возможности», - отмечают эксперты.

«Сбер» ожидает, что выручка от этого нефинансового сектора достигнет 500 млрд рублей в 2023 году (с целью стать третьим по величине игроком в России). Также дополнительный потенциал роста нефинансовых сервисов «Сбера» заключается в динамике банковского бизнеса группы, считают эксперты.

Экосистема «Сбера» формирует 10% от общей стоимости акций банка, согласно оценке инвестбанка.

«Сбер» управляет более 40 компаниями и поддерживает более 20 автономных мобильных приложений в рамках своей цифровой экосистемы. «Сбер» уже инвестировал 150 млрд рублей в развитие экосистемы, а к 2023 году планирует потратить дополнительно 300-350 млрд рублей.

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