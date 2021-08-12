В России оптовая цена бензина поднялась до рекордного значения

Оптовая цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 58 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд стоимости. Об этом сообщает ТАСС.

По территориальному индексу бензин Аи-92 подорожал на 0,82% и продавался по 58,031 тыс. рублей за тонну. Оптовая цена бензина Аи-95 увеличилась на 0,79%, достигнув 59,436 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 0,42% — до 51,02 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, остановилось наблюдавшееся в течение последних семи дней удорожание сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые используются в качестве газомоторного и бытового топлива. В ходе последних торгов цена СУГ опустилась на 0,82% и составила 52,916 тыс. рублей за тонну.

Также снизилась на 0,46% стоимость топочного мазута сократилась, и уменьшилась на 0,54% цена авиационного керосина — до 21,618 тыс. и 49,14 тыс. рублей за тонну соответственно.

Ранее «Ъ» написал, что российские власти решили не вводить запрет на экспорт бензина.