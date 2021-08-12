«Газпром нефть» построила первый в России бункеровщик судов природным газом

«Газпром нефть» завершила строительство первого в России бункеровщика для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом. «Дмитрий Менделеев» прошел испытаний газового и криогенного оборудования, систем погрузки, а также насосов и компрессоров для хранения и выгрузки сжиженного природного газа.

В ближайшее время судно направится в Балтийское море к месту постоянной работы.

«Дмитрий Менделеев» обеспечит транспортировку и заправку по схеме ship-to-ship в портах Финского залива и Балтийского моря – в Санкт-Петербурге, Приморске, Усть-Луге, Выборге и Калининграде.

«В среднесрочной перспективе сжиженный природный газ будет играть ключевую роль в декарбонизации морских перевозок. Благодаря своим высоким экологическим и эксплуатационным характеристикам, СПГ может занять существенную долю в структуре продаж судовых топлив в международном судоходстве. «Газпром нефть» успешно реализовав первой в России проект строительства СПГ-бункеровщика, фактически создала с нуля новый для страны рыночный сегмент судового газомоторного топлива. Уже в этом году мы приступим к коммерческим операциям с СПГ в Балтийском регионе», — отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Длина судна составляет 100 метров, а ширина – 19. Оно сможет перевозить до 5800 кубометров, а также преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 метра. В качестве топлива у «Дмитрия Менделеева» служит природный газ, что делает его экологичным транспортом. Судном может управлять один человек с навигационного мостика.