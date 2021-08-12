В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть в Россию советскую систему трудоустройства, распределять выпускников вузов, получивших высшее образование на бюджетной основе. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

По его словам, это должно распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов.

«Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — добавил он.

По мнению председателя комитета Госдумы, нужно определить расширенную льготную категорию бюджетных мест в вузах, в которые поступают с обязательным распределением, как сейчас в военные вузы.

«Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — сказал Нилов.

Ранее были названы российские регионы с низкой и высокой безработицей.

До этого сообщалось, что более 80% студентов при выборе работы на первое место ставят зарплату. Эксперты отрасли связывают изменения с коронакризисом — хороший оклад видится молодежи привлекательнее престижной профессии.