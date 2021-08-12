Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

Москва оказалась на третьей позиции рейтинга «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха», который составила консалтинговая компания McKinsey. О этом сообщает РБК.

Отмечается, что российскую столицу опередили Сингапур и Пекин. В 2018 году Москва оказалась лишь на шестой строчке данного рейтинга.

Авторы исследования изучали города, в которых проживает более 5 млн человек, где валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает $10 тыс., а количество автомобилей — более 150 на 1 тыс. человек. Всего анализу подвергся 21 мегаполис, где имеются сопоставимые транспортные системы. Еще четыре города были включены в рейтинг McKinsey благодаря лидерству в нескольких международных рейтингах по развитию ряда аспектов транспортных систем.

Партнер McKinsey и руководитель экспертного центра по городскому транспорту Вадим Покотило и младший партнер McKinsey Дмитрий Чечулин рассказали, что для лидерства Москвы в рейтинге, ей необходимо повысить цены на использование автомобиля в городе, разобраться со скоростным режимом в черте столицы, развивать велосипедную инфраструктуру и модернизировать мобильное приложение, касающееся транспортных услуг.

Ранее сообщалось, что российская столица возглавила рейтинг самых привлекательных для учебы и карьеры городов.