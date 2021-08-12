В Общественной палате предложили перед 1 сентября заморозить цены на «школьные» цветы

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой о ежегодной заморозке с конца августа до середины сентября цен на «школьные» цветы. Об этом сообщает RT.

Петров написал письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в котором пожаловался на недобросовестных продавцов цветов, которые взвинчивают цены, пользуясь ажиотажем перед 1 сентября.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения «цветочных магнатов» и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам», — говорится в обращении.

Член Общественной палаты отметил, что для семей, в которых несколько детей ходят в школу, подготовка к новому учебному году может быть затратной, и заморозка цен на цветы позволит не перегружать их бюджеты.

По его мнению, данная мера будет служить интересам миллионов россиян и поспособствует нормализации социального климата в стране.

Ранее стало известно, что во время пандемии коронавируса россияне стали в шесть раз чаще заказывать комнатные растения.