Минфин предложил запустить дистанционную торговлю вином

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В министерстве финансов России предложили с 1 января следующего года провести эксперимент по продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.

Под данный эксперимент попадает доставка вина в Москву, Московскую область и Мордовию. Сроки проведения эксперимента определяются правительством.

«Правительство Российской Федерации может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента», — отмечается в документе.

Участвовать в эксперименте смогут компании, которые имеют лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте компаниям необходимо заключить договор с «Почтой России».

Покупатель сможет получить российское вино не раньше чем через 24 часа с момента заказа по адресу или в почтовом отделении. При этом нужно будет предъявить документ, который позволит установить возраст клиента.

Целью данного эксперимента является оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя дистанционным способом.

Ранее сообщалось, что «Почта России» и российское правительство разрабатывает проект онлайн-продажи алкоголя. В первую очередь рассматривается возможность реализации таким образом российского вина.

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