Заемщиков предложили идентифицировать по СНИЛС и ИНН

В список идентификаторов для поиска кредитной истории могут добавить ИНН и СНИЛС. Соответствующее предложение Банку России выдвинул Национальный совет финансового рынка (НСФР), сообщает «Коммерсантъ».

С 16 июля при формировании заявки на кредит необходимо предоставить лишь действующий паспорт, сведения предыдущих вписывать не нужно.

«Получается, что заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом», — рассказал председатель НСФР Андрей Емелин.

По его словам, ИНН и СНИЛС в отличие от паспорта у человека не меняются на протяжении всей жизни, поэтому их следует включить в перечень обязательных документов, которые заемщик должен предъявить при обращении за получением кредита.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, что мошенники могут использовать копию паспорта, чтобы взять кредит на другого человека.