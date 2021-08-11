Аналитики спрогнозировали повышение цен в России в августе

По данным аналитиков, темпы роста цен в России по итогам августа составят в годовом выражении 6,4%. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что сезонное снижение стоимости фруктов и овощей в России, а также тренд на уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире помогут замедлить инфляцию в августе.

При этом растущие цены на непродовольственные товары и бензин, а также действующие ограничения на международный туризм не дадут дезинфляционным факторам проявить себя в полной мере.

«Главными факторами пониженной инфляции будут сезонное продолжение падения цен на продовольствие и услуги в сфере гостеприимства. Также ожидается, что за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров», — считает старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова не согласилась с тем, что в непродовольственном сегменте нормализуется ценовая конъюнктура. По ее мнению, в этом секторе сохранится повышенная инфляция.

Ранее темпы роста инфляции в июле несколько замедлились: в месячном выражении показатель увеличился на 0,31% (для сравнения — 0,69% в июне).