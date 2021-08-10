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Российской экономике предсказали возможный необратимый ущерб

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Alex Grimm/Reuters

В инвестиционной компании BlackRock заявили, что последствия пандемии COVID-19 создают для развивающихся государств мира риски необратимого ущерба. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как заявили в BlackRock, низкие темпы вакцинации населения могут сдерживать восстановление экономики.

По прогнозу компании, странами, входящими в группу риска, являются: Россия, Китай, Индия, Бразилия, Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Турция и Египет.

«Мы также видим меньше возможностей для изменений в регуляции. Многие центральные банки стран с развивающимся рынком значительно смягчили политику в 2020 году, однако некоторые уже начали ужесточение на фоне неослабевающего роста инфляции, например, в Бразилии, Мексике и России. Сдержанность в бюджетных расходах, по нашему мнению, также может сказаться на росте», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство зафиксировало замедление восстановительного роста ВВП России.

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