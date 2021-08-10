В Минсельхозе оценили вероятность дефицита круп

В Минсельхозе не считают, что России грозит дефицит круп, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ведомства.

«Текущие объемы производства позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — заявили в ведомстве.

Согласно прогнозам министерства, в 2021 году производство основных круп превысит уровень прошлого года. Кроме того, для сохранения стабильных цен в текущем году были на 12,1% увеличены посевные площади под гречиху. Как заявляют в Минсельхозе, это позволит нарастить объемы производства и сформировать сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.

При этом по приведенным изданием данным Росстата, в 2021 году резко сократились площади посева проса – на 32,6%, а овса производители засеяли на 3,9% меньше, чем в прошлом году. Как пояснила заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, сокращение посевов овса является долгосрочным трендом, а снижение посевов проса объясняется тем, что хозяйства отдают предпочтение более маржинальным культурам.

Кроме того, в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр» отметили сокращение посевов риса в текущем году на 4,9%. Однако Глазунова подчеркнула, что рынок риса вступает в новый сезон со значительными запасами, которых должно хватить для покрытия внутренних и экспортных потребностей.

Ранее вице-премьер Абрамченко, выступая на совещании с членами правительства, оценила запасы гречки в России.