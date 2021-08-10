Поступления налогов в бюджет России за полгода выросли на 29%

Поступления налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации по итогам шести месяцев увеличились на 29%, до 12 трлн 816 млн рублей. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, передает РИА «Новости».

«Если говорить чисто о росте, то это 2 триллиона 900 миллиардов рублей», — сказал глава ФНС, добавив, что по сравнению 2019 года составил более 15%.

По его словам, поступления налогов в российский бюджет по итогам 2021 года могут вырасти на 4,5 трлн рублей, до 25,5 трлн рублей, в том случае, если у нас не будут изменены показатели.

Ранее сообщалось, что три региона России увеличили доходы от налога на прибыль более чем в два раза. Отмечалось, что на доходную часть региональных бюджетов в первую очередь оказали влияние налоговые доходы, в основном налог на прибыль организаций и НДФЛ, так как их совокупная доля стабильно формирует 2/3 налоговых и неналоговых доходов совокупных региональных бюджетов.