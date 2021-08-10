Производитель водки заявил о росте ее себестоимости

Глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов заявил, что себестоимость производства водки в текущем году выросла на 3%. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам эксперта, это связано с растущей стоимостью зерна, древесины, металлов и упаковки.

«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — отметил он.

Также глава «Татспиртпрома» уточнил, что компании удается нивелировать рост цен на сырье при помощи запасов и заключенных контрактов с фиксированными ценами на будущие поставки.

«Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену, потому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя», — добавил Максудов.

Также в интервью он объяснил, почему в первой половине прошлого года был спрос на недорогую водку.