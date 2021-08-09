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Сдача жилья в аренду стала неприбыльной для россиян

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Сдача квартир в аренду для россиян выгоднее, чем хранение денег в банке, но инфляция нивелирует доход. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные ЦИАН и Банка России.

По информации издания, средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в российских городах-миллионниках опустился до 5,6 процента годовых. Средняя ставка по вкладу сроком от года, по данным ЦБ, составляет 5,46 процентных пункта (п.п.). Таким образом, доходность аренды на 0,14 п.п. выше.

«Однако получаемые хозяевами жилья доходы не обгоняют текущие темпы инфляции, то есть фактически арендодатели с большим трудом «выходят в ноль» из-за обесценивания денег», — передает издание.

По прогнозу Банка России на год, инфляция замедлится и составит 5,7-6,2 процента, что все равно выше доходности от сдачи жилья в аренду.

Ранее риелтор Оксана Полякова рассказала, что есть несколько простых правил, которые помогут ускорить сдачу квартиры в аренду. Прежде всего необходимо справедливо оценить жилье, которое планируется сдавать — стоит посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в ценах.

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