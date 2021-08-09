Доля просроченных кредитов россиян вернулась на допандемический уровень

Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян уменьшилась по итогам июня на 0,2 процентного пункта — до 4,6%, в последний раз такой низкий уровень фиксировался в феврале 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер отметил, что такие изменения связаны с восстановлением экономики и ростом кредитного портфеля банков.

Отмечается, что объемы «плохой» задолженности также сократились: за июнь они стали меньше сразу на 1,4% — до 1,017 трлн рублей.

По данным Центробанка, в общей сложности долги российских граждан перед банками на 1 июля достигли 22,2 трлн рублей, за месяц повысившись на 2,5%.

По словам Дахтлера, в дальнейшем ожидается снижение доли просроченной задолженности при условии отсутствия новых существенных негативных моментов, связанных с пандемией коронавируса.

Минимальный за всю историю наблюдений уровень просроченной задолженности по кредитам российских граждан был зафиксирован на уровне 4,5% по итогам декабря 2019 года.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян.