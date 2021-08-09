Названы регионы с самым большим зарплатным неравенством

Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Тюменская область стали регионами с самым большим зарплатным неравенством по России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают «на руки» около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей <...> то есть в 17,9 раза больше», — указано в исследовании.

При этом, по данным исследователей, средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тыс. рублей после вычета подоходного налога.

«Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где зарплаты самых низко- (16,6 тыс. рублей) и высокооплачиваемых (211,5 тыс. рублей) отличаются в 12,7 раза, третье место за Подмосковьем (разница в 12 раз - 14,4 тыс. рублей против 173,1 тыс. рублей)», — сообщили исследователи.

В Тюмени (а также на Сахалине) разрыв между самой большой и самой маленькой зарплатой составил чуть более 10 раз — 14,1 тыс. против 146,6 тыс. и 25,5 тыс. против 266,2 тыс. рублей.

Меньше всего зарплатная разница ощущается в Республике Тыва — здесь она составляет 5,9 раз, 16,3 тыс. против 95,6 тыс. рублей.

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