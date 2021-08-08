Россиянам объяснили, почему не стоит брать кредит на первый взнос по ипотеке

Директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков заявил, что кредит на первоначальный взнос может ухудшить шансы на ипотечную ссуду. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Брать кредиты для первоначального взноса не лучшая идея. Банки настороженно относятся к таким заемщикам. Кроме того, дополнительный кредит повышает долговую нагрузку клиента и увеличивает возможность просрочки», — объяснил он.

Эксперт добавил, что помимо увеличения шансов получить отказ, автоматически снижается максимальная сумма одобренного кредита.

Чтобы накопить на первоначальный ипотечный взнос, Грибков советует откладывать каждый месяц не меньше той суммы, которую планируется вносить в качестве ежемесячного платежа. Также он предлагает попробовать варьировать долю дохода, которая идет в копилку.

«Та величина ежемесячного платежа, которая будет наиболее комфортна для вас, и примерная стоимость вашей будущей квартиры помогут вам определить размер первоначального взноса, к которому нужно стремиться», — заключил он.

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