Названы наиболее популярные за рубежом российские товары

Директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов рассказал, какие отечественные товары пользуются наибольшей популярностью у иностранных покупателей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что спрос на российскую продукцию увеличивается не только внутри страны, но и за рубежом.

«В последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа — за 2020 год онлайн-экспорт вырос более чем на 40%», — заявил эксперт.

По его словам, на первом месте среди товаров из России находится электроника — 34% от всех продаж за границу.

Тарасов пояснил, что это в основном не перепродажа вещей из Китая, а собственные изобретения, технологии, решения.

«Основной покупатель российских решений — США», — рассказал он.

Как указал глава Ecwid, второе место занимают подарки и сувениры, на которые приходится каждый пятый заказ покупателей из-за рубежа на российских площадках. При этом популярными являются не вещи с национальной тематикой, а сувениры с изображением знаменитостей, героев мультиков, игровых персонажей, уточнил он.

«Это могут быть 3D фигурки, значки, магниты, одежда и др. Основной рынок сбыта — Европа и США», — сказал Тарасов.

Покупатели из-за рубежа, особенно европейцы, также ценят российскую дизайнерскую одежду.

«Основное преимущество — невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды», — продолжил эксперт.

Кроме того, товары сегмента «красота и здоровье» традиционно привлекают внимание зарубежных покупателей.

«В этой категории производители делают акцент на том, что производство находится в России, что и ценится в других странах благодаря широкой известности российских природных ресурсов», — заявил Тарасов.

Он добавил, что игрушки тоже являются одними из самых популярных товаров для экспорта за рубеж.

«В основном, это персонажи игр, фильмов, комиксов. Большой популярностью игрушки российских магазинов пользуются в Канаде и Австралии — 50% от всех продаж игрушек за рубеж уходят на эти рынки», — сообщил эксперт.

Ранее аналитики назвали самые востребованные товары российского производства.