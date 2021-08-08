Названы наиболее популярные за рубежом российские товары

Директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов рассказал, какие отечественные товары пользуются наибольшей популярностью у иностранных покупателей, передает РИА «Новости».
Он отметил, что спрос на российскую продукцию увеличивается не только внутри страны, но и за рубежом.
«В последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа — за 2020 год онлайн-экспорт вырос более чем на 40%», — заявил эксперт.
По его словам, на первом месте среди товаров из России находится электроника — 34% от всех продаж за границу.
Тарасов пояснил, что это в основном не перепродажа вещей из Китая, а собственные изобретения, технологии, решения.
«Основной покупатель российских решений — США», — рассказал он.
Как указал глава Ecwid, второе место занимают подарки и сувениры, на которые приходится каждый пятый заказ покупателей из-за рубежа на российских площадках. При этом популярными являются не вещи с национальной тематикой, а сувениры с изображением знаменитостей, героев мультиков, игровых персонажей, уточнил он.
«Это могут быть 3D фигурки, значки, магниты, одежда и др. Основной рынок сбыта — Европа и США», — сказал Тарасов.
Покупатели из-за рубежа, особенно европейцы, также ценят российскую дизайнерскую одежду.
«Основное преимущество — невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды», — продолжил эксперт.
Кроме того, товары сегмента «красота и здоровье» традиционно привлекают внимание зарубежных покупателей.
«В этой категории производители делают акцент на том, что производство находится в России, что и ценится в других странах благодаря широкой известности российских природных ресурсов», — заявил Тарасов.
Он добавил, что игрушки тоже являются одними из самых популярных товаров для экспорта за рубеж.
«В основном, это персонажи игр, фильмов, комиксов. Большой популярностью игрушки российских магазинов пользуются в Канаде и Австралии — 50% от всех продаж игрушек за рубеж уходят на эти рынки», — сообщил эксперт.
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