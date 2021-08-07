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У Франции возникли вопросы по приговору фигурантам дела против Baring Vostok

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Приговор суда фигурантам дела против инвестиционного фонда Baring Vostok вызывает «немало» вопросов у Парижа. Об этом заявил ТАСС официальный представитель МИД Франции.

«Этот процесс и вынесенные приговоры вызывают немало вопросов по поводу условий предпринимательства в России», — подчеркнул представитель ведомства.

Он отметил, что один из участников дела, партнер фонда Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль — известный предприниматель, который пользуется уважением в деловых кругах обеих стран. Представитель МИД Франции подчеркнул, что Париж будет следить за развитием этого дела «с большим вниманием».

Сам Дельпаль, заявил, что попросил своих адвокатов как можно скорее подготовить документы для обжалования приговора, которые ему вынесли накануне (4,5 года условно). Французский предприниматель настаивает, что он и его коллеги полностью невиновны и не совершали преступления.

Также среди обвиняемых по делу — основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, партнер фонда Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

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