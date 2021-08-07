В ЕР пообещали не допустить предложенное КПРФ увеличение рабочей недели

Депутат Государственной думы от «Единой России», заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн прокомментировал предложение депутата от КПРФ Николая Арефьева об увеличении рабочей недели в России.

Как написал Хинштейн в своем Telegram-канале, коммунисты «ратуют за усиление эксплуатации человека», вместо того чтобы думать о повышении благосостояния людей.

«Эти безумные планы - не более, чем сотрясание воздуха. Претворить их в жизнь - коммунистам не удастся», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» не допустит увеличения рабочей недели.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю, чтобы восстановить экономику.

В свою очередь председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о Конституции, в которой прописаны только 40 рабочих часов.