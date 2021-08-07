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В ЕР пообещали не допустить предложенное КПРФ увеличение рабочей недели

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от «Единой России», заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн прокомментировал предложение депутата от КПРФ Николая Арефьева об увеличении рабочей недели в России.

Как написал Хинштейн в своем Telegram-канале, коммунисты «ратуют за усиление эксплуатации человека», вместо того чтобы думать о повышении благосостояния людей.

«Эти безумные планы - не более, чем сотрясание воздуха. Претворить их в жизнь - коммунистам не удастся», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» не допустит увеличения рабочей недели.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю, чтобы восстановить экономику.

В свою очередь председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о Конституции, в которой прописаны только 40 рабочих часов.

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