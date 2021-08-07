В Американской торговой палате ожидают сокращение инвестиций в РФ после приговора Калви

Президент Американской Торговой Палаты в России Алексис Родзянко рассказал, как приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви повлияет на инвестиционный климат в России. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По словам Родзянко, для торговой палаты решение суда стало ожидаемым.

«Считаем по-прежнему, что в таком деле не стоило решать экономический спор через уголовное преследование. Теперь инвестиции в Россию будут оцениваться и через призму этого решения суда. Инвестиции станут дороже, приток инвестиций будет меньше. Понятно, что за риск всегда надо платить. Но деньги инвесторов, скорее, пойдут туда, в те страны, где таких дополнительных рисков нет», — сказал он.

Ранее Мещанский суд приговорил Калви к 5,5 годам условно.

Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс. руб.