Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, после оглашения приговора, обратился к журналистам. Решение московского суда бизнесмен считает возмутительным, сообщает РИА «Новости».

«На фоне большинства таких дел условный срок — это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, — это возмутительно», — рассказал Калви около здания Мещанского суда Москвы.

При этом американец обратил внимание, что ему предъявили обвинения по преступлениям, которые им не совершались.

Обвинение настаивало на условных сроках для Калви и других фигурантов дела, а защита - на оправдании. В числе обвиняемых были партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

По решению суда Калви приговорен к 5 годам 6 месяцам заключения условно, Дельпаля — к 4,5 годам условно. Делопроизводство по иску прекратили. Также сняли арест с имущества инвестора.

Калви задержали 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. Согласно версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви отправили под домашний арест. 12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля 2021 года инвестор выступил в суде.