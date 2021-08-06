Цена на газ в Европе установила новый рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила $540 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщают на бирже ICE Futures.

Согласно данным торгов в 11.30 мск, стоимость фьючерса на газ по индексу TTF достигла $546,3. При этом на момент открытия и начала торгов он стоил $542,6, а также снижался до $535.

Рекордное подорожание газа происходит на фоне сокращения объемов прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа». Причиной стал пожар на заводе компании «Газпром» по подготовке конденсата к транспорту в Ямало-Ненецком автономном округе.

На фоне чего поставки топлива рухнули в два раза. Речь о падении с 2,1 млн кубометров в час до более миллиона кубометров в час.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не будет наращивать транзит через Украину. Всего на аукционе по украинскому транзиту предлагалось организовать дополнительные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки. «Газпром» при этом также не стал резервировать мощности, которые предлагались в том же объеме на первые три квартала 2022 года.