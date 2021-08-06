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«Газпром» выясняет причину аварии, вызвавшей рекордный рост цен на газ в Европе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

ПАО «Газпром» выясняет причины пожара на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке и анализирует последствия ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Пожар начался в ночь на 5 августа. Из-за аварии на предприятии были прекращены работы и перекрыта подача конденсата.

После этого объем прокачиваемого через трубопровод Ямал — Европа газа уменьшился более чем в два раза. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, между 18.00 5 августа и 7.00 6 августа прокачка газа упала ниже 1 млн кубометров в час.

В настоящее время прокачка восстанавливается, объем передаваемого газа увеличился до 1,5 млн кубометров в час.

Завод принадлежит дочерней компании «Газпрома» — ООО «Газпром переработка». Предприятие является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе.

После пожара цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила $540 за тысячу кубометров.

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