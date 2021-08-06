Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»

Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «КС БАНК». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что по величине активов «КС Банк» занимал 176-е место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял соответствующее решение, руководствуясь тем, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей; нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. В связи с этим Центробанк в течение одного года неоднократно применял к банку меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Руна-банка».