Эксперт объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко в интервью агентству «Прайм» объяснил, как изменятся принципы формирования тарифов на ЖКУ.

По его словам, специалисты ожидают изменений размеров льгот по оплате. Минко отметил, что для пенсионеров, возможно, предусмотрят более низкие базовые тарифы.

«Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100 процентов от стоимости услуг ЖКХ», — рассказал эксперт.

Минко обратил внимание на то, что государство стало активнее работать в социальном направлении, поэтому «нулевые тарифы по ЖКУ» для определенных категорий граждан являются «лишь вопросом времени». По мнению специалиста, пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения оправдан.

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в России повысятся.