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SberCIB предоставил 8,5 млрд рублей для строительства

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SberCIB предоставил проектное финансирование девелоперской компании Level Group для строительства ЖК Level Нагатинская на сумму 8,5 млрд рублей.

Жилой комплекс бизнес-класса Level Нагатинская будет построен в Москве в северной части района Нагатино-Садовники. Комплекс расположится по адресу Нагатинская набережная, вл. 10, в 12 минутах езды от Садового кольца и в пешей доступности от станций метро «Нагатинская», «Коломенская» и МЦК «Верхние Котлы». Общая площадь проекта составит 59 810 кв. м, площадь квартир — 41 577 кв. м.

«Сбер продолжает финансировать проекты ключевого партнера в сфере жилой недвижимости — компании Level Group. Мы предоставили проектное финансирование в размере 8,5 млрд рублей сроком до марта 2025 года на новый жилой комплекс Level Нагатинская. Реализация девелопером качественного и востребованного жилья обеспечивает высокий объем средств, накопленных на счетах эскроу. Современные, функциональные и удобные жилые кварталы, которые возводятся Level Group — важная часть развития городской среды, и я рад, что Сбер вносит свой вклад в создание комфортной и красивой Москвы», — сказал Заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Получение проектного финансирования — один из важнейших шагов на пути к реализации жилого комплекса. Level Group и SberCIB сотрудничают по этому направлению с момента появления в долевом строительстве института эскроу-счетов. За это время мы достигли договоренности о финансировании 7 проектов на общую сумму более 120 млрд рублей. Наше долгосрочное сотрудничество подтверждает ликвидность и востребованность проектов Level Group, их соответствие самым высоким стандартам качества», — сказала финансовый директор Level Group Елена Воронина.

Проект Level Нагатинская рассчитан на 1 125 квартир, для которых разработано более 40 вариантов функциональных планировок, от 20 до 125 кв. м. В комплексе предусмотрен комфортный подземный паркинг. ЖК будет расположен в окружении парков: Коломенское, Тюфелева Роща, Северный и Южный ландшафтный парк возле Острова мечты, Садовники.

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