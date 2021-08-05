Bloomberg: Россия поднялась на второе место среди экспортеров нефти в США

Российская Федерация оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, на первом месте оказалась Канада. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты из России вырос на 23% в мае этого года, это на 844 тысяч баррелей больше по сравнению с апрелем. Результат оказался рекордным с 1995 года. Предыдущий максимум был зарегистрирован в мае 2009 года, тогда за месяц было экспортировано 25,08 млн баррелей

Отмечается, что американские производители топлива предпочитают Россию в качестве поставщика в связи с тем, что эта страна производит много полурафинированных масел, таких как Mazut 100.

По данным агентства, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.

Ранее сообщалось, что Россия нашла замену нефти.