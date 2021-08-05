Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко в беседе с агентством «Прайм» объяснил, когда лучше покупать доллары.

По его словам, если человек, готовится поехать в отпуск и есть необходимость в валюте, то в настоящее время — благоприятное время, чтобы ее покупать.

«Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля», — отметил эксперт.

Он также посоветовал не ждать, что рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро, поскольку ситуация на внешних рынках в условиях пандемии коронавируса может ухудшиться, а это отразится на нефтяных ценах, которые оказывают поддержку рублю.

Кравченко добавил, что рубль в сравнении с другими валютами-аналогами на развивающихся рынках в настоящее время не выглядит недооцененным.