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«Газпром» завершил официальный переезд в Санкт-Петербург

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АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр»

Новая редакция устава ПАО «Газпром» с местом нахождения в Санкт-Петербурге была зарегистрирована в среду, 4 августа, налоговыми органами северной столицы, сообщает «Интерфакс».

Адрес штаб-квартиры концерна — «Лахта Центр», конкретно — Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Переезд «Газпрома» из Москвы в Санкт-Петербург продолжался 10 лет. Первым в северную столицу переехала «Газпром нефть»

В 2018 году был завершен «Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс, расположенный в Лахте, одном из исторических пригородных посёлков на западе Приморского района Санкт-Петербурга.

Пока неизвестно, сколько получит бюджет Санкт-Петербурга от переезда «Газпрома» из Москвы.

Ранее в «Газпроме» сообщили о намерении обсудить с акционерами переезд штаб-квартиры компании в Санкт-Петербург.

Планировалось, что это произойдет в конце июня на рассмотрении нового устава. Предполагалось, что организация переедет в небоскреб «Лахта Центр», который строился «Газпромом» на берегу Финского залива специально под эти цели.

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