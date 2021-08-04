Производители попросили Мишустина ужесточить правила продажи медицинских масок

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить правила продажи медицинских масок. Об этом сообщает РБК.

По словам разработчиков, следует избавиться от противоречий и пробелов в отраслевом законодательстве, из-за которых российские медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, могут получать небезопасные средства защиты.

Авторы письма уверены, что действующие сейчас правила позволяют производить и поставлять в медицинские учреждения средства защиты, маркированные классами защиты без прохождения испытаний и подтверждения эффективности. При этом клиники покупают эти маски, так как закон о госзакупках не позволяет устраивать проверки.

Росздравнадзор, как считают в Ассоциации СИЗ, выдает регистрационные удостоверения на изделия, описание которых может вводить в заблуждение.

Ранее ряд российских больниц обратились в Ассоциацию разработчиков СИЗ с просьбой проверить качество поставленных им масок. «Газета.Ru» рассказала, как же не ошибиться с выбором средств защиты и каковы преимущества и недостатки предлагаемых на российском рынке масок.