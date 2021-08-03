В Госдуме предложили альтернативу посуточной аренде квартир

В России необходимо постепенно отказываться от практики посуточной сдачи квартир, заменяя их небольшими гостиницами эконом-класса или гостевыми домами, заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Проблем с посуточной арендой квартир больше, чем положительных моментов. Помимо бытовых неудобств, это создает нездоровую конкуренцию на рынке недвижимости», — сказала она.

По словам Хованской, частая смена арендаторов в сдаваемой посуточно квартире мешает постоянным жильцам, так как такие съемщики не следят за чистотой и шумят. Также их не привлечь к ответственности, добавила она.

«С владельца жилья за это не спросишь — он либо там не появляется, либо говорит, что не отвечает за жителей», — отметила председатель комитета Госдумы.

В 2019 году в России был принят закон, запрещающий предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов, однако текст документа не предусматривал запрет на посуточную аренду квартир, так как она не считается предоставлением гостиничных услуг.

«Закон был принят, чтобы обеспечить комфорт соседей в многоквартирном доме», — уточнила она.

Ранее заместитель директора департамента аренды «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова сообщила о том, что есть несколько простых правил, которые помогут ускорить сдачу квартиры в аренду.