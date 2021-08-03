Цены бензина Аи-92 и СУГ обновили исторические максимумы

Биржевые территориальные индексы бензина марки «Регуляр-92» и сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам прошедших 3 августа торгов в очередной раз обновили рекордные значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 увеличилась в течение суток на 0,3%, до 57,602 тыс. рублей за тонну. В последний раз рекорд был установлен 22 июля, тогда стоимость бензина указанной марки достигла 55,597 тыс. рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросли на 1,3%, до 43,399 тыс. рублей за тонну, превысив ранее рекордную цену этого топлива в 43,32 тыс. рублей за тонну, зарегистрированной 28 июля.

Ранее зампред правительства России Александр Новак сообщил, что министерство энергетики в ближайшее время может представить предложения по временным ограничениям на вывоз из страны бензина. Соответствующую идею рассматривает кабмин.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в свою очередь заявил журналистам, что введение временного запрета на экспорт бензина не приведет к выпадению доходов бюджета в форме экспортной пошлины на нефтепродукты.