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Банк Хоум Кредит занял второе место по рентабельности активов среди топ-50 российских банков

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Банк Хоум Кредит

По итогам первого полугодия 2021 года рентабельность активов Банка Хоум Кредит составила 4,5%. Это второе место среди 50 крупнейших банков России по активам (по данным портала Банки.ру). Чистая прибыль по РСБУ составила 5,4 млрд. руб, что стало одним из лучших показателей банка за 19-летнюю историю его работы на российском рынке.

Рентабельность активов не опускалась ниже 4% с марта 2021 года. За первое полугодие банк улучшил этот показатель до 4,5% против -0,7% за аналогичный период в прошлом году.

Рентабельность активов выросла за счет увеличения кредитного портфеля при неизменно низком уровне риска. В первом полугодии уровень просроченной задолженности в розничном портфеле сократился с 6,6% до 4,9%.

Темп роста кредитного портфеля физлиц продолжает ускоряться с марта. За первое полугодие он уже увеличился на 4,4%. С 2020 до первого квартала 2021 он продолжал снижаться, а во втором квартале 2021 года понижательный тренд был переломлен и портфель продемонстрировал активный рост, увеличившись до 6,5%.

В отличие от первого полугодия 2020, в 2021 году объемы выдачи нецелевых кредитов выросли в два раза, а объем транзакций по кредитным картам – на 27,3%. Банк Хоум Кредит вошел в топ-3 банков с самой быстрой и удобной онлайн-заявкой на кредиты наличными (по данным консалтингового агентства Markswebb). Карта «Кредитная Польза» заняла первое место в номинации «Лучшая кредитная карта с программой лояльности» премии Frank Cards & Reward Award 2021.

«Высокая рентабельность – это закономерный результат реализации нашей бизнес-стратегии. Еще в конце прошлого года мы сфокусировались на активном росте и повышении эффективности. Были определены стратегические инициативы, направленные на увеличение рентабельности выдаваемых POS-кредитов, а также доли банка на рынке кредитов наличными. За первое полугодие банку удалось запустить целый ряд новых продуктов - кредит с гарантированной ставкой 7.9% годовых, микрокредиты, кредиты для рефинансирования задолженности в других банках, а также существенно упростить клиентский путь и усовершенствовать с помощью искусственного интеллекта подбор индивидуального продуктового предложения для клиента. Все это уже позволило нам расти выше рынка. Но основной позитивный эффект от этих изменений ещё впереди», - прокомментировал Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления Банка Хоум Кредит.

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