Экс-глава «Нафтогаза» назвал причины провала борьбы с «Северным потоком — 2»

Потеря Украиной статуса «любимца» в США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток — 2», сообщил экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Об этом он рассказал в статье для «Украинской правды».

По его мнению, именно этот статус Украины в глазах американского президента Джо Байдена, занимавшего ранее пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь.

«Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден: мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», — объяснил экс-глава «Нафтогаза».

Коболев отметил, что этот «особый» статус украинская сторона приобрела благодаря майдану.

«Что же надо сделать, чтобы получить хоть какой-то реальный шанс остановить «Северный поток – 2» и минимизировать негативное влияние на нашу безопасность и экономику в случае его запуска? Это возможно только через восстановление особого статуса Украины в Белом доме», — сказал он.

Экс-глава «Нафтогаза» отметил, что с 2016 году вектор движения Украины изменился, после чего произошла главная ошибка, когда Киев сделал ставку на одну из сторон в американских выборах президента. Он указал, что властям необходимо восстановить «особый статус» в Белом доме, чтобы минимизировать влияние российского газопровода на государство.

Коболев добавил, что сегодня Украину не ждут на Западе, так как она является проблемой и представляет собой угрозу потенциального поражения. Он порекомендовал руководству не искать вариантов политического обмена, поскольку Украине нечего предложить.

Также он добавил, что проигрыш в борьбе за санкции против газопровода продемонстрировал слабость в транзакционной борьбе и назвал единственным выходом реформы, которые позволят снова стать партнером со значимым статусом для США.

Ранее член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал попытки остановить «Северный поток — 2» провалом.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.