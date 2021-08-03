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Американский минфин объявил о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга

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Jacquelyn Martin/AP

Министерство финансов США начало принимать «дополнительные чрезвычайные меры» в связи с достижением потолка госдолга. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе.

Среди дополнительных мер названо уменьшение объема инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

«Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, более неопределенный в связи с экономическим влиянием пандемии», — отметила Йеллен, поручив конгрессу как можно скорее принять меры.

Глава Минфина обратила внимание на то, что в предыдущем письме, от 23 июля, она предупреждала, что начиная с 1 августа уровень задолженности Соединенных Штатов достигнет законодательно установленной максимальной величины.

Накануне сообщалось, что в Соединенных Штатах начал действовать лимит госдолга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года.

В 2019 году потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн. Правительство имело право занимать ту сумму, которая требовалась для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. Теперь срок этой «привилегии» истек: ограничение по уровню государственного долга снова вступило в силу.

Агентство Bloomberg сообщало, что лимит введенной заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го, потолок повысился до $28,5 трлн. Примерно этой же сумме равняется фактический госдолг США.

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