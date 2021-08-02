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В Думе согласны с Кудриным о наличии «сдерживающих механизмов» в российской экономике

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российская экономика работает по неконкурентоспособной модели ввиду наличия ряда сдерживающих административных механизмов, заявил «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что российская экономика «изжила себя» и не производит новые товары.

«Россия, конечно, работает не по совсем конкурентоспособной модели, у нее очень много сдерживающих механизмов, прежде всего административные барьеры, которые не дают вовремя начать стройку, оформить земельный участок, то есть все достаточно длительно приходит. Зачастую, преодолевая бюрократические барьеры, несешь такие затраты, которые не покрываются за счет реализации проекта. С этой точки зрения я согласен [c Алексеем Кудриным], надо модель сделать более рыночной, более конкурентной», — заявил Аксаков.

Парламентарий также согласился со словами Кудрина о том, что для перехода к новой модели нужно развивать экспорт, однако подчеркнул, что экспорт не должен быть самоцелью.

«Экспорт — это уже следствие, не ориентация должна быть на экспорт, экспорт — это следствие роста конкурентоспособности: по цене, по качеству продукции, и здесь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы как раз внутреннее производство было ориентировано на, во-первых, производство качественной высококонкурентной продукции, во-вторых, на относительно дешевую продукцию, которая и по цене будет конкурентоспособной», — добавил депутат.

Ранее Кудрин заявил о том, что экономика спроса, действующая в России сегодня, себя исчерпала.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — пояснил он.

Глава Счетной палаты также указал на низкие темпы экономического роста страны: по данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. По словам Кудрина, за счет только улучшения качества экспорта страна могла бы увеличить этот показатель до 4–5% в год. Кроме того, этому способствовало бы и наращивание внутренних инвестиций.

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