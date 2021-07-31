В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах

В Государственную думу повторно внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее соответствующий законопроект от ЛДПР был отклонен нижней палатой парламента.

«Мы его (законопроект — прим.) дорабатываем и предлагаем распространить не только на продукты питания, но и на лекарства. У нас сегодня, к сожалению, из-за дороговизны лекарств те, кто не имеет достаточных средств, им не положены по болезни бесплатные лекарства.», — сказал парламентарий.

Нилов отметил, что практика социальной помощи, похожая на систему с продуктовыми сертификатами, уже применяется в различных субъектах России, в том числе в Москве и Калининграде, однако, по его словам, важно и «на федеральном уровне запланировать единый социальный подход».

«Где-то выдают продуктовые наборы, где-то горячее питание организовывают, но это все разрозненно», — подытожил он.

В феврале глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести продуктовые сертификаты для малоимущих. 54% опрошенных положительно отнеслись к этой идее, негативно ее восприняли 39% респондентов.