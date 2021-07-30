Минэнерго призвало к ускоренному запуску процедуры запрета экспорта бензина

Минэнерго предложило правительству начать запуск процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт горючей смеси при сохранении рекордных биржевых цен на нее. По его словам, решение должны принять после завершения торгов 30 июля, а ограничения могут продлиться минимум три месяца. После заявлений министерства стоимость бензина на бирже перешла к снижению, сказано в заявлении.

В материалах «Росстата» говорится, что в прошлом месяце средние цены бензина у производителей в России выросли на 3,4% по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6%. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1%, а с начала 2021 года — на 4,4%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти рассмотрят предложение о введении временных ограничений на вывоз бензина из страны.