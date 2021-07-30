Задержанный глава финансовой пирамиды Finiko хотел открыть в Турции трейдинговую компанию

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин заявил на заседании суда о планах по открытию трейдинговой компании в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, паспорт гражданина Турции ему выдали в этом году. Доронин добавил, что взял другие имя и фамилию из-за известности на финансовом рынке.

«Мы работаем с криптовалютами, у нас известность достаточно высокая на рынке. И репутация как в плюс, так и в минус, что усложняет получение некоторых разрешений», — пояснил он.

Также в ходе заседания выяснилось, что постоянного места жительства у обвиняемого нет, он планировал проживать у супруги.

Агентство уточняет, что адвокат Доронина попросил избрать в виде меры пресечения домашний арест. Он подчеркнул, что вкладчикам были разъяснены риски, поскольку существовала вероятность потерять деньги, следовательно речи о хищении денежных средств не идет. Защитник добавил, что при этом напрямую деньги никто никому не передавал, так как вклады делались в криптовалюте.

Ранее суд в Казани арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Он был задержан 30 июля, в этот же день ему было предъявлено обвинение по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере».