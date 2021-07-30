Импорт нефтепродуктов из России в США вырос на фоне роста цен

За пять месяцев 2021 года более чем на три четверти увеличился импорт российских нефти и нефтепродуктов в США. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что с января по май 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% — с $3,8 до $6,7 млрд — по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов утверждает, что объем импорта из России в США связан с ростом мировых цен на сырьевые товары.

«Рост цен обусловлен увеличением денежной эмиссии [со стороны мировых центробанков, включая ФРС США] и ускорением инфляции. Часть долларов и евро перетекает на товарные рынки со всеми вытекающими последствиями для цен», — подчеркнул Катасонов.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отметил, что «санкции не влияют на объемы импорта», ведь бизнес отделен от политики.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна может еще сильнее сократить импорт нефти из России.