Депутат Госдумы: Россия не будет платить по делу «дочки» ЮКОСа без решения Конституционного суда

Россия будет вынуждена выплатить компенсации по делу ЮКОСа только после принятия данного решения в Конституционном суде РФ, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшей структуры группы ЮКОС — Yukos Capital — о решении международного третейского суда о выплате компенсации в размере пяти миллиардов долларов со стороны России.

«Решение международного суда может не исполняться на территории РФ, пока не пройдет определенная процедура в Конституционном суде. Если Конституционный суд признал соответствующим конституции данное решение, наверное, оно может исполняться. Все зависит от Конституционного суда, должно быть соответствующее решение. Если его нет, то оно может не исполняться, если оно есть, то может исполняться», — пояснил он.

Ранее экс-структура группы ЮКОС заявила, что международный третейский суд в Гааге присудил ей компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Основанием для рассмотрения спора стал договор к Энергетической хартии. Россия подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.