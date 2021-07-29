news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Соперника российского теннисиста обвиняют в использовании гомофобных оскорблений 01:47
Ученые признали сердца умерших наркопотребителей пригодными для пересадки 01:40
Счетная палата нашла способ сэкономить на строительстве российских дорог 01:24
Глава МОК и генсек FIBA спели для российских баскетболисток на Олимпиаде 01:21
Несколько украинских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде 01:09
Британец убил свою девушку и написал признание на ее теле 01:07
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе 00:58
Олимпийская чемпионка о конфликте журналиста с Медведевым: провоцируют —... 00:53
Жительницы Германии добились через суд права бороться за звание «короля... 00:46
Кокорина предложили российским и турецким клубам 00:37

В России могут отменить лицензии для управляющих компаний

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

В России хотят отменить лицензирование управляющих компаний (УК), которые осуществляют обслуживание жилых домов. члены комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ предложили заменить лицензии на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации (СРО), пишут «Известия».

Как рассказали изданию в совете, соответствующее предложение будет направлено в министерство.

Лицензия выдается на юридическое лицо, при этом каждый дом под управлением компании вносится в специальный реестр. Как пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, предпринимателю выдают разрешение на управление определенным числом объектов, для чего необходимы соответствующие финансовые, кадровые, хозяйственные ресурсы. Выдачей и отзывом лицензий знаимаются региональные государственные жилищные инспекции (ГЖИ).

По словам эксперта комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, вице-президента компании «Фортум» Парвиза Абдушукурова, государственное лицензирование направлено в первую очередь на определение квалификации организаций. Он отметил, что этот инструмент полностью и не решил проблему мошенничества, когда УК, у которой отобрали лицензию, меняет название и возвращается к управлению тем же домом.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день шестой: гимнастки и пловцы идут за золотом
Гимнастки Мельникова и Уразова сразятся за золото Токио-2020 в личном многоборье
«Лег спать и не проснулся»: подробности о смерти последнего члена ГКЧП Олега Бакланова
Умер экс-глава космической отрасли СССР и последний участник августовского путча Бакланов
«Современные средства вербовки»: как Минобороны ищет контрактников на «Авито»
Бойцов на 201-ю базу в Таджикистане набирают через доску объявлений
Названа страна, которая может стать суперраспространителем COVID-19
Счетная палата нашла способ сэкономить на строительстве российских дорог
Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
В Индии девушку-подростка повесили за ношение джинсов
Новости и материалы
Соперника российского теннисиста обвиняют в использовании гомофобных оскорблений
Ученые признали сердца умерших наркопотребителей пригодными для пересадки
Глава МОК и генсек FIBA спели для российских баскетболисток на Олимпиаде
Несколько украинских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде
Британец убил свою девушку и написал признание на ее теле
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе
Олимпийская чемпионка о конфликте журналиста с Медведевым: провоцируют — значит, боятся
Жительницы Германии добились через суд права бороться за звание «короля рыбаков»
Кокорина предложили российским и турецким клубам
Румынскую пенсионерку осудили за крупнейшую кражу бриллиантов в Британии
Устроивший стрельбу в Казани Галявиев опасается лечиться в больнице из-за страха мести
Хоккеист Панарин: после карантина пропало желание зарабатывать большие деньги
Экс-тренер сборной России поставил Булыкина в один ряд с Левандовски и Лукаку
Россияне назвали отношение начальства основным источником стресса на работе
США вернут 17 тыс. древних артефактов Ираку
СМИ: HBO Max собирается продлить продолжение «Секса в большом городе» на второй сезон
Украинские пограничники изъяли изумруд ценой в $10 тыс., который выдавали за бижутерию
Впервые в истории баскетбол принес две медали олимпийской сборной России
Все новости
«Долг США — поддержать белорусов»: что Тихановская обсуждала с Байденом
В Белом доме прошла первая встреча Байдена и Тихановской
Бронза с травмой глаза и раскаяние Нагорного: как Россия выступила на Играх
Россия осталась без золотых медалей в пятый день Олимпиады в Токио
Случаев интернет-травли детей с прошлого года стало на 100% больше
Омбудсмен назвала кибербуллинг одной из главных детских проблем
СП недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд
Юристы рассказали, какие статьи УК грозят дорожным чиновникам после отчета Счетной палаты
Серебряков, Зверев, Безруков: кто из звезд решился на усыновление
С чем столкнулись знаменитости, воспитывая приемных детей
«Пытаются стереть из истории»: Green Grey не споют в Киеве из-за песни на русском
Лидер украинской группы Green Grey назвал «перебором» отмену выступления на Дне независимости
10 тысяч в месяц: у водителей резко выросли расходы на бензин
Россияне пожаловались на рост расходов на топливо
Попова назвала число вакцинированных россиян
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вакцинацией в стране
«Ты прекрасна»: Эшли Грэм поддержали в сети за бодипозитивный ролик
Плюс-сайз модель продолжает продвигать бодипозитив, но в России он не приживается
На море в долг: сколько россияне берут в кредит на отдых
Банки и МФО рассказали об отпускных займах россиян
«Маркетинговый ход»: чем полезна коллаборация AstraZeneca и «Спутник Лайт»
Медики объяснили, почему «коктейль» из вакцин более эффективен
«Реваншистские настроения Турции»: что в России думают об армии Анкары и Баку
В Госдуме и Совфеде оценили идею совместной армии Турции и Азербайджана
Умер басист ZZ Top Дасти Хилл — он играл в группе больше 50 лет
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях