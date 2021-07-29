В России могут отменить лицензии для управляющих компаний

В России хотят отменить лицензирование управляющих компаний (УК), которые осуществляют обслуживание жилых домов. члены комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ предложили заменить лицензии на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации (СРО), пишут «Известия».

Как рассказали изданию в совете, соответствующее предложение будет направлено в министерство.

Лицензия выдается на юридическое лицо, при этом каждый дом под управлением компании вносится в специальный реестр. Как пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, предпринимателю выдают разрешение на управление определенным числом объектов, для чего необходимы соответствующие финансовые, кадровые, хозяйственные ресурсы. Выдачей и отзывом лицензий знаимаются региональные государственные жилищные инспекции (ГЖИ).

По словам эксперта комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, вице-президента компании «Фортум» Парвиза Абдушукурова, государственное лицензирование направлено в первую очередь на определение квалификации организаций. Он отметил, что этот инструмент полностью и не решил проблему мошенничества, когда УК, у которой отобрали лицензию, меняет название и возвращается к управлению тем же домом.