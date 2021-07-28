ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом говорится в заявлении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении.

До тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты, комитет собирается придерживаться гибкой монетарной политики, уточняет ФРС США.

Ранее стало известно, что инфляция в США достигла максимального за 13 лет уровня — 5,4%. Ситуация в экономике схожа с той, что сложилась в 2008 году перед кризисом, предупредили многие аналитики. Такие опасения повышают инфляционные ожидания и вынуждают регулятор перейти к решительным действиям.