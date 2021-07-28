Средняя зарплата на Украине впервые в истории превысила $500

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины за июнь 2021 года составила 14 313 гривны, что составляет $525 по среднему курсу июня. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как следует из данных ведомства, данный показатель является самым высоким в истории страны.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве и составляют в среднем 20 455 гривен ($751), а самые низкие в Кировоградской области, где в среднем работникам платят 11 497 гривен ($422).

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал о том, что шахтеры перекрыли одну из ключевых трасс в Кировоградской области из-за долгов по зарплате. По его словам, долги составили почти $3 млн. Кроме трассы между Кропивницким (бывший Кировоград) и Кривым Рогом, горняки шахты «Новоконстантиновская» заблокировали трассу Е30 в направлении на Умань в районе пгт Смолино.