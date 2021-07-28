news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российский судья, поставивший 65 млн рублей, пожизненно отстранен от футбола 17:30
Голландский журналист назвал причины иска против главреда The Insider 17:14
Следствие утверждает, что Доброхотов мог также оклеветать офицеров ГРУ 17:14
В Подмосковье хозяин кафе убил полицейского 17:12
В Pfizer выявили, что повторная вакцинация усиливает защиту от... 17:07
Главред The Insider Доброхотов заявил, что остался свидетелем по делу о клевете 17:03
Мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Латвии в финале Игр 16:58
Жительница Челябинска родила чужого ребенка из-за ошибки врачей 16:55
При обыске у одного из сотрудников ГИБДД Таганрога нашли его портрет... 16:51
Борис Джонсон рассмешил принца Чарльза на открытии мемориала погибшим полицейским 16:49

Средняя зарплата на Украине впервые в истории превысила $500

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины за июнь 2021 года составила 14 313 гривны, что составляет $525 по среднему курсу июня. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как следует из данных ведомства, данный показатель является самым высоким в истории страны.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве и составляют в среднем 20 455 гривен ($751), а самые низкие в Кировоградской области, где в среднем работникам платят 11 497 гривен ($422).

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал о том, что шахтеры перекрыли одну из ключевых трасс в Кировоградской области из-за долгов по зарплате. По его словам, долги составили почти $3 млн. Кроме трассы между Кропивницким (бывший Кировоград) и Кривым Рогом, горняки шахты «Новоконстантиновская» заблокировали трассу Е30 в направлении на Умань в районе пгт Смолино.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Крым — ребенок Киевской Руси»: Зеленский ответил Путину на слова об «одном народе»
Зеленский выступил с обращением по случаю годовщины Крещения Руси
Россия уверенно побеждает олимпийских чемпионов из Бразилии. LIVE
Россия играет с Бразилией в мужском олимпийском турнире по волейболу. ОНЛАЙН
Физики шутят: почему подставки под пиво не летают по прямой
Немецкие ученые разгадали тайну летающих подставок под пиво
Путин поручил со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников
Главреда The Insider* повезли на допрос
Милонов предложил временно передать ядерный чемоданчик Байдена Путину
Масштабный пожар в Анталье попал на видео
Новости и материалы
Российский судья, поставивший 65 млн рублей, пожизненно отстранен от футбола
Голландский журналист назвал причины иска против главреда The Insider
Следствие утверждает, что Доброхотов мог также оклеветать офицеров ГРУ
В Подмосковье хозяин кафе убил полицейского
В Pfizer выявили, что повторная вакцинация усиливает защиту от «дельта»-штамма
Главред The Insider Доброхотов заявил, что остался свидетелем по делу о клевете
Мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Латвии в финале Игр
Жительница Челябинска родила чужого ребенка из-за ошибки врачей
При обыске у одного из сотрудников ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала
Борис Джонсон рассмешил принца Чарльза на открытии мемориала погибшим полицейским
Женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебро Олимпиады в Токио
Украинский журналист считает, что сборная России по футболу — «часть пропаганды Кремля»
На спутнике Юпитера Ганимеде впервые обнаружен водяной пар
В правительстве Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила всю страну
«Охотника на христиан» из Петербурга отправили под домашний арест
Извинявшийся перед МВД тиктокер выложил новые ролики в полицейской форме
Нагорный взял бронзу Олимпиады в личном многоборье
Губерниев высказался о возможном эфире с Бузовой на Олимпиаде
Все новости
В России могут появиться два лоукостера. В Москву их самолеты летать не будут
S7 объявила о создании авиакомпании-лоукостера
Синий экран смерти, быстрый статус и Skype: чего мы лишимся в Windows 11
11 функций Windows 10, которые исчезнут в Windows 11
Без золота: Россия сохраняет четвертое место в общем зачете Игр. LIVE
28 июля у России три серебра и две бронзы
Абрамченко призвала заканчивать с госрегулированием цен в России
В правительстве хотят отказаться от регулирования цен на продукты
Свиная голова и погребальный венок. Как сотрудники eBay запугивали критиков
Топ-менеджера eBay посадили в тюрьму за кибербуллинг
«Наши сердца опустошены»: умер сооснователь Slipknot Джои Джордисон
Ударник Slipknot Джои Джордисон скончался после продолжительной болезни. Ему было 46 лет
Ищут виноватых: пандемия стала благодатной почвой для паранойи
Психологи отмечают рост паранойи и конспирологии в период пандемии
Дело о клевете. Что известно об обыске у главреда The Insider*
Против главреда The Insider* Доброхотова возбуждено уголовное дело
«Путин находится в неприятном положении»: о чем Байден рассказал разведчикам
Байден назвал «проблему» Путина
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2021 года
Количество угонов автомобилей в России снизилось на 33%
Мотоциклистам могут запретить движение в междурядье
В ГД предложили ввести новые ограничения для владельцев мотоциклов
«Запрос сверху»: зачем Disney ввел небинарного персонажа в свой мультфильм
Активист рассказал, как небинарный герой Disney может изменить отношение к ЛГБТ
Особенности национального гостеприимства: во что наряжают мировых политиков
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях