В российском бизнесе рассказали, что влияет на рост стоимости кофе

Цены на кофе в мире растут в связи с плохим урожаем в Бразилии, а динамика цен на российском розничном рынке будет зависеть от политики торговых операторов. Об этом рассказал зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов, передает РИА «Новости».

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на торговые сети сообщило, что в августе цены на кофе в России могут вырасти на 10-12%.

По его словам, если торговые сети решат пожертвовать собственной наценкой, то для потребителей цены на кофе останутся на прежнем уровне.

Леонов подтвердил, что стоимость сырья (зерна кофе) на мировом рынке сейчас на самом деле растет, в некоторых случаях — на 70% в годовом выражении.

Ситуация в Бразилии и подорожание фрахта влияют на себестоимость продукции. То есть, производители в данной ситуации не могут сдерживать рост и покрывать кратно увеличившиеся издержки за счет своих ресурсов, но даже в этом случае заявленный рост себестоимости находится на минимальном уровне — в пределах 10-15%, отметил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время для оценки масштабов потерь проводится мониторинг кофейных плантаций Бразилии и подсчет гибели деревьев от заморозков.