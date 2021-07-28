Пуск газа по «Северному потоку — 2» может состояться уже в этом году

Строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, пуск первого газа ожидается уже в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам результатов компании за II квартал рассказал глава австрийской OMV Райнер Зеле, сообщает ТАСС.

По его словам, пусконаладочные работы на «Северном потоке — 2» ожидаются уже во второй половине 2021 года. Глава OMV также поприветствовал соглашение между Германией и США, так как оно «обеспечит завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию».

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.